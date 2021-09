Le Hinglé Le Hinglé Côtes-d'Armor, Le Hinglé JEP – Marché accompagnée au Hinglé Le Hinglé Le Hinglé Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Hinglé Côtes d’Armor Le Hinglé Marche accompagnée le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h30

Dans le cadre de son projet de mise en place d’un parcours du patrimoine « Sous nos pas, le granit » sur la commune du

Hinglé, le Peuple des Carrières, collectif de valorisation des cultures granitières en bassin sud-dinannais, propose une marche accompagnée de 6km.

« Le circuit des pierres neuves » entraîne les marcheurs à la découverte d’un patrimoine généré par l’exploitation des carrières et l’arrivée du chemin de fer.

Départ de la Maison du Peuple (salle polyvalente), route des Granits à 9h30

Participation gratuite

Inscriptions pour la marche :

Tél : 02 96 83 60 62

