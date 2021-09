Évran Évran Côtes-d'Armor, Évran JEP-Manoir de la Touche Évran Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran Côtes d’Armor Ce manoir du XVIIe siècle, remanié au XIXe siècle et au XXe siècle, se démarque par la construction de nouveaux communs de style néo-normand, d’un pavillon de chasse en ciment armé et sculpté, d’une serre de jardin produite par l’entreprise Michelin de Paris, spécialisée dans les charpentes métalliques. De nombreux arbres remarquables arborent les extérieurs. +33 6 03 45 57 50 Ce manoir du XVIIe siècle, remanié au XIXe siècle et au XXe siècle, se démarque par la construction de nouveaux communs de style néo-normand, d’un pavillon de chasse en ciment armé et sculpté, d’une serre de jardin produite par l’entreprise Michelin de Paris, spécialisée dans les charpentes métalliques. De nombreux arbres remarquables arborent les extérieurs. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

