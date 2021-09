JEP – Manoir de la Roche Léau Évran, 18 septembre 2021, Évran.

JEP – Manoir de la Roche Léau 2021-09-18

Évran Côtes d’Armor Évran

Présentation du travail de rénovation des artisans.

Dans la salle haute du Manoir, les charpentiers ont reconstitué le plancher à la française avec ses poutres et solives en chêne et ses planches de chataignier. Les maçons ont calé ces poutres avec un appareillage de schiste rouge et des adobes de terre crue. L’accrochage du bouquet marque la fin du chantier, souligne son bon déroulement et lance les festivités.

Un superbe travail de rénovation et de transmission du savoir-faire dans le respect du bâtiment et de son histoire.

Au coeur du jardin qui s’est épanoui depuis l’an dernier, le lieu va pouvoir revivre et accueillir des expositions.

