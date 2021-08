JEP – Manoir de la Grand’Cour- Le Manège du Contrevent Taden, 19 septembre 2021, Taden.

Le Manège du Contrevent

Arts de la rue – Cie Grandet Douglas

Dimanche 19 septembre 2021 entre 11h et 12h30

et 14h30 et 17h.

Manoir de la Grand’Cour | Taden

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques sur des lieux de patrimoine du territoire pour la 4ème année consécutive.

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique.

Gratuit.

+33 2 96 87 63 50 http://www.taden.fr/

