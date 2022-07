JEP : L’Hôtel Atlantique Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

En face de la gare maritime transatlantique, un grand bâtiment rose s'impose à la vue : l'Hôtel Atlantique. Construit en 1922 à l'initiative de trois grandes compagnies maritimes reliant Cherbourg à l'Amérique, il est l'œuvre de l'architecte cherbourgeois René Levavasseur. Ce bel ensemble Art Déco accueille en permanence 2 000 émigrants pendant les 10 à 15 jours nécessaires pour régler leurs formalités administratives et se soumettre aux contrôles sanitaires, avant le grand départ vers le Nouveau Monde. La visite offre une plongée dans cette époque où Cherbourg était un grand port transatlantique et permet d'entrer dans le beau pavillon abritant le réfectoire de 800 couverts, actuelle salle des commissions de la CCI.

