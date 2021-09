Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges JEP – LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX JARDINS DE LA CHAPELLE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00
La chapelle Saint Roch
14 rue Claude Bassot
Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Avec Patricia Roger (styliste), Eric Delaite (fabricant de guitares), Stéphane Lalevée ( sculpteur), Claire Henry (atelier Le Vitrail) .

Vincent Ganaye, photographe, sera présent pour les visites de son exposition dans les Jardins de la chapelle Saint-Roch et vous dédicacera ses ouvrages.

Emmnanuel Antoine sera des nôtres afin de vous inviter à sa promenade au travers de son installation de torrii(s). contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr +33 6 36 90 34 20 https://lesjardinsdelachapellesaintroch.com/ Les Jardins de la chapelle Saint Roch dernière mise à jour : 2021-09-03 par

