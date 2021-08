Dieulefit Dieulefit 26220, Dieulefit JEP : Les Jardins de la Roseraie Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: 26220

Dieulefit

JEP : Les Jardins de la Roseraie Dieulefit, 18 septembre 2021, Dieulefit. JEP : Les Jardins de la Roseraie 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Dieulefit 26220 Dieulefit Ouverture des jardins de la Roseraie. Présentation et histoire de la fresque d’Olivier Small et François Millon ; vente de l’ouvrage ” Les cahiers de La Roseraie, une école libre de DIEULEFIT”. +33 6 07 04 82 64 dernière mise à jour : 2021-07-23 par

