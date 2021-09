Lisieux Lisieux Calvados, Lisieux JEP : Les 100 ans de la radiodiffusion française Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

JEP : Les 100 ans de la radiodiffusion française Lisieux, 18 septembre 2021, Lisieux. JEP : Les 100 ans de la radiodiffusion française 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Rue Victor Hugo Espace Victor Hugo

Lisieux Calvados Lisieux A l’occasion des 100 ans de la radiodiffusion française, l’association l’oeil magique expose une importante exposition de postes de radio anciens à l’espace Victor Hugo. A l’occasion des 100 ans de la radiodiffusion française, l’association l’oeil magique expose une importante exposition de postes de radio anciens à l’espace Victor Hugo. +33 6 22 84 03 20 A l’occasion des 100 ans de la radiodiffusion française, l’association l’oeil magique expose une importante exposition de postes de radio anciens à l’espace Victor Hugo. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Rue Victor Hugo Espace Victor Hugo Ville Lisieux lieuville 49.14393#0.22892