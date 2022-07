JEP : L’échovallée de Crève Coeur (visite pour les familles) Cherbourg-en-Cotentin, 17 septembre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

JEP : L’échovallée de Crève Coeur (visite pour les familles)

Au niveau du rond point Sur la N2013 – Les Rouges Terres 50470 LA GLACERIE Cherbourg-Octeville Parking de Bellevue / Entrée de l’échovallée (à proximité de la boulangerie L’ami du Pain) Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-Octeville Au niveau du rond point Sur la N2013 – Les Rouges Terres 50470 LA GLACERIE

2022-09-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-17

Cherbourg-Octeville Au niveau du rond point Sur la N2013 – Les Rouges Terres 50470 LA GLACERIE

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Idéal pour redécouvrir la nature en famille et réveiller ses cinq sens à travers un jeu de piste ! Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis 2013. Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare et des jardins familiaux. Cette visite est proposée pour les enfants accompagnés d’adultes.

Idéal pour redécouvrir la nature en famille et réveiller ses cinq sens à travers un jeu de piste ! Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis…

Idéal pour redécouvrir la nature en famille et réveiller ses cinq sens à travers un jeu de piste ! Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis 2013. Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare et des jardins familiaux. Cette visite est proposée pour les enfants accompagnés d’adultes.

Cherbourg-Octeville Au niveau du rond point Sur la N2013 – Les Rouges Terres 50470 LA GLACERIE Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-07-02 par