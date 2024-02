JEP Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages, samedi 21 septembre 2024.

JEP Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages Orne

Samedi

Les Journées Européennes du Patrimoine sont toujours des moments privilégiés ou férus d’histoire et curieux se rencontrent. Ce sont des moments d’échange importants et différents des autres périodes d’ouverture ; c’est la rentrée et ce sera au cours d’un moment studieux que nous redécouvrirons ensemble cette histoire passionnante du vieux Longny.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie adm61@orange.fr

