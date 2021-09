Basse-Rentgen Basse-Rentgen Basse-Rentgen, Moselle JEP – LE CHATEAU DE PREISCH Basse-Rentgen Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Basse-Rentgen Moselle Basse-Rentgen 4 EUR À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le domaine de Preisch et sa chapelle Sainte Madeleine classée et sélectionnée pour le Loto du patrimoine, vous accueilleront le dimanche 19 septembre dans l’écrin de son parc à l’anglaise aux arbres bicentenaires. Découvrez les vestiges d’un château fort protégé par une double douve avec son colombier datant du Moyen-Age, ou encore le potager en permaculture et ses allées de buis : entrez dans cette bulle hors du temps. Venez-vous amuser autour de chasses au trésor et de jeux en bois d’antan… contact@chateaudepreisch.com +33 3 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com/ OT CCCE dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

