JEP : Le château de Hac – Samedi 18 Septembre 2021 Château de Hac, 18 septembre 2021, Le Quiou.

JEP : Le château de Hac – Samedi 18 Septembre 2021

Château de Hac, le samedi 18 septembre à 13:00

Tout au long du week-end des jeux de société médiévaux seront à disposition dans la cour (le jeu de mérelle, les échecs…) pour que les visiteurs puissent s’y essayer. Cette année le puits de la cour sera valorisé avec des démonstrations de puisages. Au programme du samedi 18 septembre, le conteur et auteur Quentin Foureau racontera aux petits et aux grands des légendes bretonnes traditionnelles et dramatiques de son répertoire. Plusieurs représentations sont prévues en salle basse dans l’après-midi. Le public pourra découvrir la cour, la salle basse du château et les jardins galants, tout en profitant de nombreux ateliers et animations ainsi qu’un stand nourriture. L’entrée sera gratuite, la découverte du site se fera en visite libre. Des audioguides spécial JEP 2021 seront proposés à l’entrée du site pour 4,50 €, découvrez notre histoire. Conditions d’accès: La santé et la sécurité étant primordiales, nous demandons aux visiteurs, de respecter les règles suivantes sur le domaine : – Présenter un pass sanitaire, un test antigénique de moins de 72h, ou une attestation d’avoir contracté la Covid-19 au cours des 6 derniers mois pour les plus de 18 ans. – Toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque. – Les visiteurs doivent se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée du monument. – La distance sociale de 1m50 entre tribu. – Les visiteurs sans pass sanitaire pourront se faire tester à l’entrée du château par du personnel soignant qualifié. Pour une prise en charge totale des tests antigéniques, nous conseillons aux visiteurs de prendre leur carte vitale.

Journée Européennes du Patrimoine au château de Hac

Château de Hac 22630 Le Quiou Le Quiou Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00