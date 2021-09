Saulcy-sur-Meurthe Saulcy-sur-Meurthe Saulcy-sur-Meurthe, Vosges JEP – L’ARCHITECTURE DE LA SECONDE RECONSTRUCTION Saulcy-sur-Meurthe Saulcy-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Saulcy-sur-Meurthe

Vosges

JEP – L’ARCHITECTURE DE LA SECONDE RECONSTRUCTION Saulcy-sur-Meurthe, 18 septembre 2021, Saulcy-sur-Meurthe. JEP – L’ARCHITECTURE DE LA SECONDE RECONSTRUCTION 2021-09-18 – 2021-09-18

Saulcy-sur-Meurthe Vosges Saulcy-sur-Meurthe “Requalifier la traversée de la commune” / “Réhabiliter et entretenir des édifices publics”

Découvrez des opérations de réhabilitation de bâtiments et/ou d’espaces publics réalisées, en cours ou en devenir … au travers de balades urbaines, visites guidées de bâtiments publics ou privés, témoignages d’élus, de professionnels, de techniciens, d’usagers, … temps conviviaux, … dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Saulcy-sur-Meurthe, Vosges Autres Lieu Saulcy-sur-Meurthe Adresse Ville Saulcy-sur-Meurthe