JEP : la vie et les curiosités du marais tourbier, 17 septembre 2022, .

JEP : la vie et les curiosités du marais tourbier



2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 12:00:00

C’est à pied que l’on peut observer le mieux le Marais et il n’y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètre pour découvrir ses secrets. En faisant le tour de l’étang de la Fontinette, le guide vous fera découvrir les curiosités cachées du marais. Agrions aux couleurs multiples, libellules diverses et variées ou oiseaux discrets évoluant dans les herbiers et les haies ou se cachent des plantes aux vertus thérapeutiques et médicinales. Vous serez impressionnés par la diversité des espèces végétales et animales de cette nature qui paraît si paisible et douce. Sortie ouverte à tous, préférable aux enfants de plus de 6 ans. Pas de tenue particulière. chien non autorisé.

+33 3 22 31 86 93 https://www.tourisme-baiedesomme.fr/

Mélanie HOUBRON

dernière mise à jour : 2022-07-01 par