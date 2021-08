Boust Boust Boust, Moselle JEP – LA TOUR USSELSKIRCH Boust Boust Catégories d’évènement: Boust

JEP – LA TOUR USSELSKIRCH Boust, 19 septembre 2021, Boust.

Boust Moselle L’association Culture et Patrimoine ouvre à la visite libre encadrée les sites de la Tour Usselskirch (XIème) et l’église moderne Saint-Maximin. Classée monument historique en 1930, elle est aujourd’hui le seul vestige religieux restant d’une ancienne église. Insolite : sur une face de la tour, une tête de statue romaine ou pré-chrétienne. Cette tour n’a pas fini de vous intriguer ! dernière mise à jour : 2021-08-17 par

