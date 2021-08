JEP – La Maison de la Rance- ONIRI Lanvallay, 18 septembre 2021, Lanvallay.

JEP – La Maison de la Rance- ONIRI 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 Théatre de Verdure La Maison de la Rance

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques sur des lieux de patrimoine du territoire pour la 4ème année consécutive.

Oniri est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard, Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel fantastique et mouvant, conté par des témoignages glanés au gré de leur route. Le spectacle autonome

en énergie et transportable à vélo, consomme moins d’1kWh pour chaque représentation : l’équivalent d’un projecteur dans une salle de spectacle ou d’une machine à laver.

Spectacle financé par la Nouvelle Vague

Théâtre de Verdure – Maison de la Rance | Lanvallay

Lieu de repli : Salle des Fêtes | Lanvallay

+33 2 96 87 00 40 http://www.dinan-agglomeration.fr/

