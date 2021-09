Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] La Collection d’Ivoires Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] La Collection d’Ivoires Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [JEP] La Collection d’Ivoires 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 Rue de Chastes Musée de Dieppe (château)

Le Musée de Dieppe conserve l'une des plus belles collections d'ivoires sculptés en Europe (environ 1 600 pièces). Ces objets témoignent de l'activité depuis plusieurs siècles des ivoiriers dieppois. Venez découvrir, le temps d'une visite, cette incroyable matière, son histoire et ses propriétés. Jauge maximum 20 personnes.

museededieppe@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 61 99 https://www.dieppe.fr/mini-sites/musee-de-dieppe

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Rue de Chastes Musée de Dieppe (château) Ville Dieppe lieuville 49.92436#1.07046