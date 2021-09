Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan JEP – La Chapelle Sainte-Catherine Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dinan Samedi et dimanche de 10h à 19h – visite libre. Partez à la découverte de la chapelle Sainte- Catherine, véritable joyau d’architecture du 17e siècle. Ne manquez pas la collection de statues

+33 2 96 87 40 49

