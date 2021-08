Entrange Entrange Entrange, Moselle JEP – LA CHAPELLE SAINT HUBERT Entrange Entrange Catégories d’évènement: Entrange

JEP – LA CHAPELLE SAINT HUBERT Entrange, 19 septembre 2021, Entrange.

Entrange Moselle Entrange Durant la journée dimanche, des visites libres de la Chapelle seront possibles de 14h00 à 18h00. Des jeux et des ateliers sont prévus pour les enfants, démonstration et initiation au tir à l’arc. mairie.entrange@wanadoo.fr +33 3 82 82 05 05 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/City-Hall/Mairie-dEntrange-603908799723502/ Michel Poinsignon dernière mise à jour : 2021-08-17 par

