Dinan Côtes d’Armor Chasse “aux trésors” à la Bibliothèque Municipale

Le Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 18h30

A partir d’un livret, partez à la recherche de détails que vous n’avez encore jamais découverts dans les différents espaces de la bibliothèque. Le lieu et ses collections patrimoniales n’auront plus de secrets pour vous.

dernière mise à jour : 2021-09-04

