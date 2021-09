Saint-Bonnet-du-Gard Saint-Bonnet-du-Gard Gard, Saint-Bonnet-du-Gard JEP – Inauguration du Circuit QR Code Saint-Bonnet-du-Gard Saint-Bonnet-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Bonnet-du-Gard

JEP – Inauguration du Circuit QR Code Saint-Bonnet-du-Gard, 18 septembre 2021, Saint-Bonnet-du-Gard. JEP – Inauguration du Circuit QR Code 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Bonnet-du-Gard Gard Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez le circuit QR Code, sentier de Bonitus, mis en place par l’association des Pousses et des pierres. A travers un circuit semé de QR Codes, un avatar vous contera l’histoire du village. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Bonnet-du-Gard Autres Lieu Saint-Bonnet-du-Gard Adresse Ville Saint-Bonnet-du-Gard lieuville 43.92706#4.54594