JEP guinguette et bal trad Moulin de la Baysse Excideuil, samedi 21 septembre 2024.

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Sieste musicale et bal trad en cette journée du patrimoine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laguinguettearoulettes24@gmail.com

