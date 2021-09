Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Drôme, Livron-sur-Drôme JEP – Exposition Photos – Du fil de l’eau au fil de soie Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

JEP – Exposition Photos – Du fil de l’eau au fil de soie Livron-sur-Drôme, 18 septembre 2021, Livron-sur-Drôme. JEP – Exposition Photos – Du fil de l’eau au fil de soie 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 18:00:00 Salle du Hall Grangeon 90 avenue Joseph Combier

Livron-sur-Drôme Drôme Livron-sur-Drôme Les photographies de Hervé Penel, vous permettront de porter un regard nouveau sur les canaux de Livron et leurs différents usages. culture@mairie-livron.fr +33 4 75 40 41 37 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Livron-sur-Drôme Autres Lieu Livron-sur-Drôme Adresse Salle du Hall Grangeon 90 avenue Joseph Combier Ville Livron-sur-Drôme lieuville 44.76861#4.84007