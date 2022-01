[JEP] Exposition « Objets secrets, secrets d’objets » Ermenouville Ermenouville Catégories d’évènement: Ermenouville

Ermenouville Seine-Maritime Ermenouville A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour une exposition sur le thème « Objets secrets, secrets d’objets » commentée par la princesse Anne-Marie Kayali. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour une exposition sur le thème « Objets secrets, secrets d’objets » commentée par la princesse Anne-Marie Kayali. chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr +33 6 71 07 22 50 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour une exposition sur le thème « Objets secrets, secrets d’objets » commentée par la princesse Anne-Marie Kayali. Ermenouville

