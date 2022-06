JEP – Exposition – Nos adhérents ont du talent Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les adhérents de l’association exposeront leurs œuvres à la Chapelle. Une belle occasion pour découvrir des talents cachés ! Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – De 15h à 19h – Chapelle Saint-Buc saint.buc@gmail.com http://chapellesaintbuc.fr/ A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les adhérents de l’association exposeront leurs œuvres à la Chapelle. Une belle occasion pour découvrir des talents cachés ! Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 – De 15h à 19h – Chapelle Saint-Buc Le Minihic-sur-Rance

