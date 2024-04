JEP Exposition La Gare architectes & Diane Latinis Moulin de la Baysse Excideuil, samedi 21 septembre 2024.

Par le médium de la photographie, Diane Latinis apporte un nouveau regard sur ces architectures traditionnelles et singulières ainsi que sur les défis matériels, historiques et techniques liés à leur restauration.

Vernissage samedi 21 sept à 18h30.

Nichée au cœur d’Excideuil, La Gare architectes œuvre depuis 1996.

Pas à pas, elle a su se créer une place dans le secteur de la restauration du patrimoine. Parmi ces restaurations, on retrouve ainsi des bâtiments emblématiques du patrimoine tant du Périgord, de la Corrèze, et d’autres encore.

Ces architectures remarquables nécessitent le recours aux techniques dites traditionnelles, où le temps s’allonge, loin de l’industrialisation des matériaux et des techniques.

Pour mettre en valeur ces bâtiments et leur restauration, La Gare architectes et Excit’œil ont invité une jeune étudiante en photographie à parcourir les projets de l’agence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Moulin de la Baysse La Baysse

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

