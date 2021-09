Uzès Uzès Gard, Uzès JEP – Exposition-dossier « Liberté – Égalité – Fraternité… dans l’histoire d’Uzès » Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

JEP – Exposition-dossier « Liberté – Égalité – Fraternité… dans l’histoire d’Uzès » Uzès, 18 septembre 2021, Uzès. JEP – Exposition-dossier « Liberté – Égalité – Fraternité… dans l’histoire d’Uzès » 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Albert 1er Maison du Patrimoine

Uzès Gard Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine découvrez cette exposition qui retrace l’histoire des trois personnages & parcours singuliers qui, depuis Uzès et à leur mesure, ont contribué à l’évolution des idées au 20ème siècle. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Place Albert 1er Maison du Patrimoine Ville Uzès