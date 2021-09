Hettange-Grande Hettange-Grande HETTANGE GRANDE, Moselle JEP – EXPOSITION DE PHOTOS ET DE TENUES ET MATÉRIELS MILITAIRES Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

JEP – EXPOSITION DE PHOTOS ET DE TENUES ET MATÉRIELS MILITAIRES 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Hettange-Grande Moselle La nouvelle Association de Sauvegarde du Patrimoine Maginot Hettangeois a pour objectif de restaurer et d’entretenir certains édifices fortifiés sur la commune d’Hettange-Grande. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition de photos des ouvrages de la ligne Maginot sera proposée au public ainsi que des tenues et matériels d’époque, civils et militaires. +33 3 82 53 10 02 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

