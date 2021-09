Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Exposition de peinture – Yves Dancel Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[JEP] Exposition de peinture – Yves Dancel 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 19:00:00 Rue Matthias Duval Chapelle de Puys

Dieppe Seine-Maritime

Découvrez l'exposition du peintre puyséen au sein de cette chapelle édifiée eu 1870 et nichée au coeur du hameau de Puys. Ses oeuvres vous feront voyager à travers les vagues déferlantes, les falaises, ciels normands et couchers de soleils. frederique.renauld@orange.fr +33 6 74 62 71 29

Rue Matthias Duval Chapelle de Puys Dieppe