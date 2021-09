Saint-Julien-en-Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne Hautes-Alpes, Saint-Julien-en-Beauchêne JEP Exposition de la Chartreuse de Durbon Saint-Julien-en-Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Julien-en-Beauchêne

JEP Exposition de la Chartreuse de Durbon Saint-Julien-en-Beauchêne, 18 septembre 2021, Saint-Julien-en-Beauchêne. JEP Exposition de la Chartreuse de Durbon 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Saint-Julien-en-Beauchêne Hautes-Alpes Visite libre de l’exposition présentant la Chartreuse de Durbon fondée en 1116 : le site, les bâtiments et les activités ainsi que le rayonnement du monastère sur la vie du Bochaîne.

Accès à l’exposition au 2ème étage. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Julien-en-Beauchêne Autres Lieu Saint-Julien-en-Beauchêne Adresse Ville Saint-Julien-en-Beauchêne lieuville 44.61715#5.71163