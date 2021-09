JEP – Exposition d’affiches de cinéma Marcigny, 18 septembre 2021, Marcigny.

JEP – Exposition d’affiches de cinéma 2021-09-18 – 2021-09-19 Espace de la Chenale 14 rue de la Chenale

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny

Exposition d’affiches de cinéma piochées dans la collection de l’association Marcynéma (plus de 30 000 affiches). Voyage court et coloré dans les différents styles de cet art graphique (25 affiches exposées).

À même de parler aussi bien aux grands (au travers des souvenirs de films populaires ou plus pointus) qu’aux petits (grâce aux dessins accrocheurs).

Thème choisi pour cette année : les films tournés en Bourgogne – Franche-Comté, en partant des années 1950 pour aller jusqu’en 2010.

Les modèles exposés permettront de retracer l’histoire de cet art graphique assez particulier qui a accompagné l’exploitation cinématographique. Cette mise en lumière constituera une invitation à réfléchir au moins brièvement sur les phénomènes de mode, l’essor de la communication visuelle, l’évolution des techniques de conception et d’impression, la place du cinéma dans l’imaginaire collectif.

contact@marcynema.org http://www.marcynema.org/

Exposition d’affiches de cinéma piochées dans la collection de l’association Marcynéma (plus de 30 000 affiches). Voyage court et coloré dans les différents styles de cet art graphique (25 affiches exposées).

À même de parler aussi bien aux grands (au travers des souvenirs de films populaires ou plus pointus) qu’aux petits (grâce aux dessins accrocheurs).

Thème choisi pour cette année : les films tournés en Bourgogne – Franche-Comté, en partant des années 1950 pour aller jusqu’en 2010.

Les modèles exposés permettront de retracer l’histoire de cet art graphique assez particulier qui a accompagné l’exploitation cinématographique. Cette mise en lumière constituera une invitation à réfléchir au moins brièvement sur les phénomènes de mode, l’essor de la communication visuelle, l’évolution des techniques de conception et d’impression, la place du cinéma dans l’imaginaire collectif.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par