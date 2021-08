Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Exposition : 2013-2021 Sept ans d’acquisitions au musée Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

À l'occasion des journées du patrimoine, visitez le musée de Dieppe gratuitement ! Vous pourrez y admirer les collections permanentes et les expositions "Camille Saint-Saëns Paris, Dieppe, Alger", "les voyages de Camille Saint-Saëns" et "2013-2021 Sept ans d'acquisition au musée". le Musée exposera pour l'occasion dans le cabinet de curiosité une sélection d'œuvres acquises de 2013 à aujourd'hui.

Rue de Chastes Musée de Dieppe (château) Ville Dieppe