JEP – EGLISE SAINT-MAXIMIN Boust, 19 septembre 2021, Boust. rue du Général de Gaulle lieu-dit le « Molberg »

Boust Moselle Boust Réalisée dans les années 60 par l’architecte Georges-Henri Pingusson, elle est construite en béton armé. Son plan en rotonde, sa couverture en terrasse et son campanile indépendant vous étonneront à coup sûr ! cetp.boust@orange.fr +33 3 82 55 16 93 https://usselskirch.pagesperso-orange.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

