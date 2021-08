Beyren-lès-Sierck Beyren-lès-Sierck Beyren-lès-Sierck, Moselle JEP – ÉGLISE SAINT-BARTHELEMY Beyren-lès-Sierck Beyren-lès-Sierck Catégories d’évènement: Beyren-lès-Sierck

JEP – ÉGLISE SAINT-BARTHELEMY Beyren-lès-Sierck, 18 septembre 2021, Beyren-lès-Sierck. JEP – ÉGLISE SAINT-BARTHELEMY 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Beyren-lès-Sierck Moselle Beyren-lès-Sierck Les visiteurs pourront visiter librement, cet édifice consacré à saint Barthélemy. Cette charmante église de village de 1746 vous domine de sa haute tour clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIème siècle. L’église contient un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff très présent dans la région. commune.beyren@wanadoo.fr +33 3 82 83 75 06 http://www.beyren-gandren.fr/ OT CCCE dernière mise à jour : 2021-08-17 par

