Charencey Charencey Charencey, Orne JEP : église Notre Dame de l’Assomption Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Orne

JEP : église Notre Dame de l’Assomption Charencey, 18 septembre 2021, Charencey. JEP : église Notre Dame de l’Assomption 2021-09-18 – 2021-09-19 Le Bourg Eglise Notre Dame de l’Assomption

Charencey Orne XVIe s. et remaniée au XIXe.

Église de plan simple en silex et briques. XVIe s. et remaniée au XIXe.

Église de plan simple en silex et briques. mairiedecharencey@orange.fr +33 2 33 83 09 85 XVIe s. et remaniée au XIXe.

Église de plan simple en silex et briques. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Charencey, Orne Autres Lieu Charencey Adresse Le Bourg Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Charencey lieuville 48.63681#0.79394