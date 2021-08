Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche JEP : Eglise de Prépotin Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

JEP : Eglise de Prépotin Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche. JEP : Eglise de Prépotin 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Le Bourg Eglise Saint-Jacques

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Jacques de Prépotin sera visible par une grille à l’entrée.

Eglise romane, agrandie vers 1840 par les moines de l’Abbaye de la Trappe. Clocher de plan carré avec flèche octogonale

Samedi et dimanche : 10h-18h dernière mise à jour : 2021-08-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche

Catégories d'évènement: Orne, Tourouvre au Perche