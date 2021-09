Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [JEP] Démonstration de dentelle au fuseau Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[JEP] Démonstration de dentelle au fuseau Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [JEP] Démonstration de dentelle au fuseau 2021-09-18 – 2021-09-18

Dieppe Seine-Maritime Venez découvrir le lieu de mémoire de l’école de dentelle. Samedi de 14h à 18h, vous découvrirez le travail de la dentelle aux fuseaux grâce à la démonstration du savoir-faire de Nadège Luffrans, dentellière. Venez découvrir le lieu de mémoire de l’école de dentelle. Samedi de 14h à 18h, vous découvrirez le travail de la dentelle aux fuseaux grâce à la démonstration du savoir-faire de Nadège Luffrans, dentellière. +33 2 35 06 23 98 Venez découvrir le lieu de mémoire de l’école de dentelle. Samedi de 14h à 18h, vous découvrirez le travail de la dentelle aux fuseaux grâce à la démonstration du savoir-faire de Nadège Luffrans, dentellière. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville 49.92299#1.07748