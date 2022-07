JEP – Découverte des algues marines Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

JEP – Découverte des algues marines Kerlouan, 9 octobre 2022, Kerlouan. JEP – Découverte des algues marines

Site de Meneham Kerlouan Finistère Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

2022-10-09 12:30:00 – 2022-09-11 18:00:00 Kerlouan

Finistère Kerlouan À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Pagan Glaz tiendra un stand d’animations autour des Algues Marines, véritable trésor de notre patrimoine naturel local.

Une balade découverte sur l’estran sera proposée à 12h30 (inscription indispensable) à la plage accessible par la cale aux bateaux de Meneham. Les animations au stand sont gratuites.

La sortie découverte sur l’estran est à 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans. paganglaz@gmail.com +33 6 07 50 32 36 http://alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr/ À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Pagan Glaz tiendra un stand d’animations autour des Algues Marines, véritable trésor de notre patrimoine naturel local.

Une balade découverte sur l’estran sera proposée à 12h30 (inscription indispensable) à la plage accessible par la cale aux bateaux de Meneham. Les animations au stand sont gratuites.

La sortie découverte sur l’estran est à 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans. Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Site de Meneham Kerlouan Finistère Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne Ville Kerlouan lieuville Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

JEP – Découverte des algues marines Kerlouan 2022-10-09 was last modified: by JEP – Découverte des algues marines Kerlouan Kerlouan 9 octobre 2022 Site de Meneham Kerlouan Finistère Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne

Kerlouan Finistère