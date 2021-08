Corseul Corseul Corseul, Côtes-d'Armor JEP – Coriosolis Corseul Corseul Catégories d’évènement: Corseul

JEP – Coriosolis 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Cesar Mulon Coriosolis

Corseul Côtes d'Armor

Corseul Côtes d’Armor Visite libre et gratuite du Centre d’Interprétation du patrimoine Corisolis et découverte du film de réalité virtuelle Voyagez au cœur du Temple de Mars. Gratuit Visite libre et gratuite du Centre d’Interprétation du patrimoine Corisolis et découverte du film de réalité virtuelle Voyagez au cœur du Temple de Mars. Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Corseul, Côtes-d'Armor Autres Lieu Corseul Adresse Rue Cesar Mulon Coriosolis Ville Corseul