Uzès Uzès Gard, Uzès JEP – Conférence sur les découvertes archéologiques Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

JEP – Conférence sur les découvertes archéologiques Uzès, 18 septembre 2021, Uzès. JEP – Conférence sur les découvertes archéologiques 2021-09-18 – 2021-09-18 Hôtel de ville 1 Place du Duché

Uzès Gard Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Philippe Cayn et Marie Bouchet donneront une conférence sur les découvertes archéologiques de la liaison inter-quartier à Uzès. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Hôtel de ville 1 Place du Duché Ville Uzès lieuville 44.01337#4.42013