Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Pour cette Journée du Patrimoine, l’association Saint-Père Histoire vous convie à

10h30 : conférence “Charette et les Guerres de Vendée”

12h : Pique-nique

Pour cette Journée du Patrimoine, l'association Saint-Père Histoire vous convie à

10h30 : conférence "Charette et les Guerres de Vendée"

12h : Pique-nique

14h : Marche découverte du Patrimoine au Manoir de la Gruais.

