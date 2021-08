Paris Hôtel de Ville île de France, Paris JEP – Concertation Abords de Notre-Dame Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JEP – Concertation Abords de Notre-Dame Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 18 au 19 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Venez découvrir et participer à la concertation publique en cours sur le projet d’aménagement des abords de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ! En écho à la restauration de la cathédrale Notre-Dame, la Ville de Paris engage une réflexion sur le réaménagement et la valorisation de ses abords proches afin de participer à la renaissance de ce site exceptionnel. La volonté de la Ville d’une association citoyenne large et ambitieuse s’incarne par l’ouverture d’une concertation publique de juin à novembre 2021. Dans le cadre de cette concertation, le grand public est invité à contribuer à la réflexion sur les objectifs du projet, en amont de sa définition, lors de deux cycles thématiques : Les usages et les expériences vécues dans les espaces publics aux abords de la Cathédrale Notre-Dame, afin de concevoir un projet urbain répondant aux besoins des Parisien·ne·s et des visiteurs

vécues dans les espaces publics aux abords de la Cathédrale Notre-Dame, afin de concevoir un projet urbain répondant aux besoins des Parisien·ne·s et des visiteurs Le paysage et la résilience du site Notre-Dame dont l’évolution devra répondre aux enjeux de réchauffement climatique tout en mettant en valeur sa haute valeur patrimoniale et paysagère Lors des Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous à l’Hôtel de Ville, pour vous informer sur le projet et participer à la concertation ! Vous ne pourrez pas vous rendre au stand ? Il est aussi possible de se renseigner et de participer en ligne sur idée.paris.fr ! Événements -> Salon Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (125m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (487m)

Date complète :

