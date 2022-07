JEP – CONCERT D’OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE DU TRIO PARRHÈSIA Les Garennes sur Loire, 18 septembre 2022, Les Garennes sur Loire.

JEP – CONCERT D’OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE DU TRIO PARRHÈSIA

13 grande rue Monastère Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Monastère 13 grande rue

2022-09-18 – 2022-09-18

Monastère 13 grande rue

Les Garennes sur Loire

Maine-et-Loire

Les Garennes sur Loire

EUR 10 15 Le Monastère de Juigné-sur-Loire (façade et toiture du XVIII°) ouvre ses portes en accueillant le Trio Parrhèsia pour le premier concert de sa résidence aux Garennes-sur-Loire. Irène Jolys au violoncelle, Rachel Sintzel au violon et Melvil Chapoutot au piano interpréteront un programme classique et romantique.

Réservation conseillée.

Concert d’ouverture de la Résidence du Trio Parrhèsia, au Monastère de Juigné-sur-Loire, le 18 septembre à 15h.

cordesdeloire@gmail.com +33 6 22 16 13 72 http://www.cordesdeloire.com/

Le Monastère de Juigné-sur-Loire (façade et toiture du XVIII°) ouvre ses portes en accueillant le Trio Parrhèsia pour le premier concert de sa résidence aux Garennes-sur-Loire. Irène Jolys au violoncelle, Rachel Sintzel au violon et Melvil Chapoutot au piano interpréteront un programme classique et romantique.

Réservation conseillée.

Monastère 13 grande rue Les Garennes sur Loire

dernière mise à jour : 2022-07-07 par