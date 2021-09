JEP – CIRCUIT EXPLORAMA : 1000 ANS D’HISTOIRE DES MINES D’ARGENT La Croix-aux-Mines, 18 septembre 2021, La Croix-aux-Mines.

JEP – CIRCUIT EXPLORAMA : 1000 ANS D’HISTOIRE DES MINES D’ARGENT 2021-09-18 – 2021-09-19

La Croix-aux-Mines Vosges La Croix-aux-Mines

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose 3 circuits numériques sur le patrimoine local. Au programme : la ville et les fontaines de Raon l’Etape, les Mines d’Argent de la Croix aux Mines et la ville de Saint-Dié-des-Vosges !

En famille, découvrez l’histoire incroyable de l’exploitation minière du petit village de La Croix aux Mines et répondez aux quizz, énigmes et petits jeux sur votre smartphone via l’application (gratuite) EXPLORAMA. Le circuit vous fera découvrir le musée des Mines, la galerie de la mine Saint-Joseph où était extrait l’argent dès le 16ème siècle et arpentez une partie du circuit de la Montagne d’Argent jusqu’à la magnifique Eglise Saint-Nicolas ! (pour les enfants à partir de 6 ans, et pour les adultes aussi !).

Départ devant l’Office de Tourisme, à votre rythme.

