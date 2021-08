Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Seine-Maritime, Tourville-sur-Arques [JEP] Circuit : Des goûts, des odeurs et des saveurs … pour tous ! Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime Tourville-sur-Arques Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Château de Miromesnil propose un circuit de visite sensorielle.

Le principe du circuit est le suivant : Yeux bandés, les visiteurs devront à tour de rôle suivre les indications du roadbook leur permettant de passer du jardin au château et du château à la cuisine.

Une expérience en binôme favorisant l’échange entre les générations.

Les sens sont mis à l’épreuve :

En perdant celui de la vue, les visiteurs devront dessiner de mémoire la façade du château.

Odorat et papilles seront ensuite sollicités : En retirant son masque, l’un des deux membres du duo guidera son binôme vers le potager pour en découvrir la richesse à l’aveugle.

L’ouïe sera sollicitée dans le hall du château : Vous y écouterez l’une des nouvelles de Maupassant sur un fond musical

La visite s’achèvera par une dégustation de thé, tisanes et douceurs en souvenir des goûters de nos grands-mères dans la cuisine du château. Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Château de Miromesnil propose un circuit de visite sensorielle.

