JEP- Chateaubriand: Conversation intime Saint-Cast-le-Guildo, 19 septembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

JEP- Chateaubriand: Conversation intime 2021-09-19 – 2021-09-19

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Lecture spectacle de Marie-Hélène Janin, comédienne et de Victor Joulou compositeur / 17h / Salle d’Armor

La compagnie théâtrale professionnelle « Les Feux de l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune public et le tout public à travers ce récit.

Afin de célébrer le deux cent cinquantième anniversaire de la naissance de cet auteur, la Compagnie théâtrale « les Feux de l’Harmattan » propose une lecture intimiste sur les traces de Chateaubriand qui raconte tout au long de ses Mémoires son enfance dans la Région Bretonne ; pleine d’anecdotes drôles et savoureuses sur son enfance à Plancoët, au collège de Dol, et Saint Malo, l’auteur nous conduit ensuite sur le chemin de Combourg .

Pour apprécier ces belles pages de la littérature française un duo d’artistes composé d’une comédienne et d’un musicien vous plongera à travers la voix et la musique dans les joies, les frayeurs et tous les ressentis de l’âme

de ce grand romantique.

Gratuit.

