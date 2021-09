JEP : Château du Guildo- Animation nature Créhen, 18 septembre 2021, Créhen.

JEP : Château du Guildo- Animation nature 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue du Vieux Château Château du Guildo

Créhen Côtes d’Armor Créhen

Animation nature autour des insectes et autres invertébrés

Public familial

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h

Durée indicative : 2h

Pour un groupe de 20 à 25 personnes maximum.

Une proposition de la Maison pêche et nature de Jugon-les-Lacs

Gratuit

http://www.leguildo.cotesdarmor.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-03 par