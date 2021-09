Oyé Oyé Oyé, Saône-et-Loire JEP – Château de Chaumont Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Saône-et-Loire

JEP – Château de Chaumont Oyé, 18 septembre 2021, Oyé. JEP – Château de Chaumont 2021-09-18 – 2021-09-19 Chaumont Château de Chaumont

Oyé Saône-et-Loire Oyé EUR Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Chaumont vous accueille afin de vous faire découvrir cette demeure familiale édifiée par Jean Circaud, secrétaire du roi et promoteur de l’embouche en Brionnais, au milieu du XVIIIe siècle. Visite de la grande salle ornée de la vie de Saint-Louis, la chapelle et le parc à la française et une exceptionnelle charmille en tonnelle longue de 350m.

Visite libre avec dépliant. roger.du-marais@orange.fr +33 3 85 25 80 76 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Chaumont vous accueille afin de vous faire découvrir cette demeure familiale édifiée par Jean Circaud, secrétaire du roi et promoteur de l’embouche en Brionnais, au milieu du XVIIIe siècle. Visite de la grande salle ornée de la vie de Saint-Louis, la chapelle et le parc à la française et une exceptionnelle charmille en tonnelle longue de 350m.

Visite libre avec dépliant. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Oyé, Saône-et-Loire Autres Lieu Oyé Adresse Chaumont Château de Chaumont Ville Oyé lieuville 46.33391#4.20451