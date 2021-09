Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne JEP : Chapelle de la Magdeleine Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

JEP : Chapelle de la Magdeleine Longny les Villages, 19 septembre 2021, Longny les Villages. JEP : Chapelle de la Magdeleine 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 SAINT VICTOR DE RENO Lieu-dit la Magdeleine

Longny les Villages Orne A l’occasion des Journées du patrimoine la Chapelle de la Magdeleine, située au lieu-dit la Magdeleine vous ouvre ses portes : chapelle construite en 1007, située au sein d’un prieuré du XVIIe s

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse SAINT VICTOR DE RENO Lieu-dit la Magdeleine Ville Longny les Villages lieuville 48.50397#0.68547