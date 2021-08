JEP- Chapelle de la Corbinais- Cantate /1 Plancoët, 19 septembre 2021, Plancoët.

JEP- Chapelle de la Corbinais- Cantate /1 2021-09-19 – 2021-09-19 Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

Danse – Cie louis barreau

Dimanche 19 septembre 2021 14h30

17h30

Chapelle de la Corbinais

SolenVal | Plancoët

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques sur des lieux de patrimoine du territoire pour la 4ème année consécutive.

Premier volet d’une série sur les cantates de J.S. Bach, ce solo est composé sur la première cantate dans l’ordre liturgique, la BWV 61, Nun komm der Heiden Heiland. Cette cantate dansée ouvre un dialogue structurel, spatial et musical entre la danse et l’œuvre de Bach. Le corps devient doucement une matière sensible, un moyen d’envelopper et de développer les lignes, les points, les couleurs et les intensités de la musique.

Dans le cadre de l’ouverture du département danse au sein du Conservatoire de Dinan Agglomération.

Gratuit.

+33 2 96 39 80 94

